Познер развенчал миф о таинственности русской души

Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему он думает, что существование русской души — это миф. Об этом он написал в своем блоге, отвечая на вопрос одного из пользователей сайта.

Познер признался, что не находит в русских людях особой таинственной души, а эксплуатацию этой темы он считает политической игрой, призванной оправдать особый путь нации. «Это очень удобная штука, чтобы оправдать разные вещи — "К нам претензий нету, потому что мы не такие, как вы"», — высказался журналист.

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По мнению Познера, не только русские склонны к убеждению в исключительности своего народа. «В этом смысле мы похожи на американцев, которые тоже говорят, что они особые и у них особая миссия, ну и, конечно, на евреев, на Израиль — "богом избранный народ"», — написал телеведущий.

Журналист согласился с тем, что каждый народ уникален по-своему, но назвал это «национальным характером». Вне зависимости от него душа жителей разных стран, считает Познер, может быть понята и описана.

Ранее Познер заявлял, что у жителей России нет национальной идеи, которая могла бы их объединить, но назвал способ, который, по его мнению, способен сплотить российский народ.

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