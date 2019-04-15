Познер объяснил отличие советской цензуры от современной

Телеведущий Владимир Познер заявил, что считает невозможным сравнивать ситуацию с цензурой в СССР и в современной России. В своем блоге он отметил, что в данном случае «никакого сравнения вообще нет».

«Сегодня Россия — это страна, которая не является демократической, но в ней есть некоторые признаки развития демократии», — подчеркнул Познер. По его словам, для него возможность критично высказываться о политике, в том числе негативно о текущей системе выборов, доказывает, что в настоящее время ситуация не так критична, как в Советском Союзе.

Познер подчеркнул, что просить сравнить цензуру в СССР и России может либо человек, который не знает, о чем спрашивает, либо знающий, но задает вопрос специально, чтобы вызвать соответствующую реакцию.

В феврале 2012 года Первый канал вырезал из передачи «Познер», показанной на европейскую часть России, обсуждение цензуры на федеральных каналах. В январе 2011 года Познер заявлял, что обстановка на российском телевидении стала несколько либеральнее благодаря позиции Дмитрия Медведева, тогда занимавшего пост президента России. Телеведущий говорил, что «на телевидении стало возможно некоторые вещи говорить и приглашать тех, о ком и думать полтора-два года назад было нельзя».

Ранее Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.

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