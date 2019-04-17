Круизный лайнер спас плававших три дня в открытом море рыбаков

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Сотрудники круизного лайнера Carnival Fantasy спасли рыбаков, находившихся в Мексиканском заливе на протяжении трех дней, пишет The Insider.

Как говорится в официальном заявлении береговой охраны США, 22 рыбака из Кубы направлялись в Мексику на лодке, однако внезапно у нее отказал двигатель, после чего им пришлось дрейфовать в открытом море несколько дней.

Спустя трое суток им встретилась другая рыбацкая лодка, капитан которой согласился подобрать кубинцев. Однако двигатель этого судна тоже сломался. Позже уже 23 рыбака смогли связаться с береговой охраной, им на спасение отправили круизный лайнер.

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«Carnival Fantasy ответил на сигнал бедствия и просьбу помочь береговой охране США, когда судно возвращалось в город Мобил [штат Алабама]. Мы подтверждаем, что наш персонал участвовал в операции по спасению более 20 человек», — рассказал представитель круизной компании, добавив, что бедствующие находились примерно в 160 километрах от берега.

После спасения кубинцев доставили в полицию Мобила для допроса, никаких доказательств контрабанды обнаружено не было. Как только сотрудники правоохранительных органов завершат расследование, рыбаков отправят домой.

В августе прошлого года пассажирка круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line, следовавшего из Хорватии в Италию, свалилась за борт и спаслась благодаря песням и йоге. 46-летняя британка Кэй Лонгстафф проплавала в шортах и футболке в 20-градусной воде около десяти часов. Она находилась примерно в ста километрах от берега.

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