Роуд-шоу Подмосковья стартовало в Тулузе

Бизнесмены из французского региона Окситания могут приехать в Московскую область в конце года, сообщил вице-президент торгово-промышленной палаты Тулузы Жак Лопес и Лассо в ходе роуд-шоу Подмосковья во Франции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 17 апреля.

«Есть много малых и средних предприятий, которые были бы заинтересованы в сотрудничестве с Московской областью. У нас много направлений», — сказал он.

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества он назвал сельское хозяйство. Также французская сторона заинтересована в развитии космической отрасли, биомедицинских технологий.

В свою очередь заместитель председателя правительства Мособласти Вадим Хромов отметил, что Россия и Франция имеют богатую историю плодотворного сотрудничества. Он заверил, что иностранные гости осунуться довольны возможностями, которые предлагает регион для развития бизнеса.

В октябре прошлого года анонсировалось участие французских инвесторов в развитии туристической инфраструктуру Подмосковья.

Презентация инвестиционного потенциала региона пройдет также в Марселе и Лионе. В настоящий момент товарооборот между Московской областью и Францией оценивается в 700 миллионов долларов, говорится в сообщении.