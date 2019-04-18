В России стало меньше осужденных по экстремистским статьям

Число осужденных по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), впервые снизилось по сравнению с предыдущим годом. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил в своем в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на данные судебной статистики.

Согласно им, в 2018 году году по статье 282 УК РФ были осуждены 518 человек. За предыдущий год осужденных было 571, получается, снижение составило 9,3%. В 2016 году за возбуждение ненависти и вражды осудили 502 человека.

Кроме того, отмечает Чиков, в 2018 году снизилось число осужденных по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Было осуждено 159 человек, тогда как в 2017 году — 170 человек, а в 2016 — 143 человека.

В то же время, число осужденных по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») в прошлом году увеличилось: 102 человека, тогда как в 2017 году их было 96, а в 2016 — 55 человек.

О том, что в России наметилась тенденция к сокращению числа приговоров за экстремистские преступления, сообщалось и в докладе информационно-аналитического центра «Сова». В нем говорилось о 183 приговорах по антиэкстремистским статьям в 65 регионах РФ, в 2017-м было 197 приговоров в 70 регионах, 49 человек были приговорены к лишению свободы, 93 получили условный срок.

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