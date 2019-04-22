Американская певица Дженнифер Лопес приедет в Москву в рамках тура It`s My Party. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 4 августа на площадке «ВТБ-Арена — Центральный стадион "Динамо"». «Для вечеринки на многотысячном стадионе Дженнифер Лопес приготовит множество сюрпризов: целый вечер хитов времен Jenny from the Block, невероятная хореография, блистательные наряды и декорации», — отмечают организаторы.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.

Дженнифер Лопес — поп-певица, выпустившая восемь студийных альбомов. Она также активно снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием — «Свадебный переполох», «Давайте потанцуем», «Анаконда» и «Если свекровь — монстр».

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