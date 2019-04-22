Фестиваль Locals Only пройдет в трех городах России

Фестиваль музыки и спорта Locals Only пройдет в трех городах России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы объявили старт продаж первой партии билетов, а также раскрыли имена артистов. На мероприятии в Москве, которое пройдет 20 июля на территории спортивного комплекса «Лужники», выступят American Authors, «Мачете», «Пошлая Молли» и OFFMi.

На территории петербургского общественного пространства «Севкабель Порт» 29 и 30 июня можно будет услышать иностранных хедлайнеров Rae Sremmurd, Denzel Curry, и Bhad Bhabie. В сочинском порту «Имеретинский» 7 сентября выступят PLС, «Мачете» и «Звери».

Фестиваль Locals Only проходит с 2017 года. Отмечается, что в 2019 году организаторы решили уделить особое внимание спортивной составляющей мероприятия и сфокусироваться на развитии в России серфинга, скалолазания, скейтбординга, стритбола, BMX и бейсбола.

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