Воробьев поблагодарил участников общеобластного субботника

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, которые вышли на субботник. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 22 апреля.

«Более 500 тысяч человек приняло участие. Большинство муниципалитетов организовало в том числе и интересные увеселительные мероприятия. Считаю всю эту работу очень важной», — сказал Воробьев на совещании с министрами.

Он подчеркнул, что порядок должен быть наведен на всей территории каждого муниципалитета до начала мая. «Работа техники должна быть максимально эффективна - поливать, чистить улицы нужно не только в центре городов, но и на окраинах», — отметил губернатор.

В свою очередь, министр благоустройства Михаил Хайкин уточнил, что всего в мероприятии 20 апреля приняли участие более 760 человек, количество вывезенного мусора — 490 тысяч кубометров. Он отметил интерес подмосковных жителей к экологическим инициативам.

Андрей Воробьев ранее заявил, что власти уделяют пристальное внимание развитию экодвижения.