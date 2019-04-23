У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей

В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей. Об этом во вторник, 23 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что инцидент произошел в салоне связи, расположенном на улице 1-я Бухвостова. Подозреваемого задержали через 15 минут с украденными вещами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

11 декабря 2016 года сообщалось, что у художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в Сьоне (Швейцария) скрипача Павла Верникова украли в поезде скрипку XVIII века, стоимость которой превышает 1,5 миллиона долларов.

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