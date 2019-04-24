Бастрыкин объяснил «мэм» с лупой

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин объяснил, зачем рассматривал экран ноутбука через лупу. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает Ura.ru.

Выступая перед студентами Всероссийского государственного университета юстиции, Бастрыкин достал лупу со словами: «Я специально принес, чтобы немножко вас развеселить».

«Что это такое, товарищи? Лупа, — продолжил председатель СКР. — А что такое мэм, молодежь? Мэм, виртуальный мэм?»

Бастрыкин отметил, что «создал этой лупой новый мэм».

По словам главы Следственного комитета, на одном из приемов ему показали планшет с записью камер видеонаблюдения с места гибели человека. Следователи утверждали, что мужчина, работавший охранником, сам упал с мостков в озеро и утонул. Но сын погибшего настаивал, что его утопили. На записи «было какое-то движение» вокруг того места, где упал мужчина. Бастрыкин сказал, что цифровое изображение «увеличили до предела, когда было ничего уже непонятно».

«Я взял лупу и стал что делать? Здесь есть криминалисты? Применять оптическое изображение на цифровое, механику цифровых изображений я увеличил с помощью оптической механики лупы», — пояснил председатель СКР.

В марте в СМИ появилась фотография, на которой Бастрыкин во время личного приема граждан рассматривает через лупу экран ноутбука. Изображение породило многочисленные шутки.

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