Популярная обувь из 1990-х оказалась опасной для здоровья

Американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом сообщает New York Post.

По словам нью-йоркского ортопеда Хиллари Бреннер, жесткие подошвы таких сандалий нарушают походку и устойчивость при ходьбе, зачастую приводя к растяжению лодыжек. Также могут возникнуть и более тяжелые последствия: из-за неправильного положения тела при ношении этой обуви в спине возникает перенапряжение.

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В отличие от обуви с гибкой подошвой (например, кроссовок) обувь на платформе не позволяет равномерно переносить вес с пятки на подушечку стопы. Поэтому, перед тем как приобрести новую пару обуви, Бреннер порекомендовала попробовать согнуть ее руками.

«Держитесь от них [сандалий] подальше. Девять из десяти пациентов, которые носят сандалии на платформе, приходят ко мне с растяжением», — предостерегла врач.

В мае 2018 года популярные прозрачные туфли из полиэтилена тоже признали опасными для здоровья. По словам главы нью-йоркской клиники доктора Рока Позитано, эта обувь вредна из-за низкой воздухопроницаемости. Более того, врач отметил, что жесткая обувь ведет к деформации стопы и может вызывать боли в костях и суставах.

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