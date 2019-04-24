Названы самые опасные сферы деятельности в России

Самая опасная сфера деятельности в России по итогам 2018 года — строительство. На нее приходится пятая часть (21 процент) всех погибших на работе. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Роструда.

На втором месте по смертям — обрабатывающие производства (17 процентов), сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (13 процентов).

За ними следуют области транспортировки и хранения (12 процентов) и добыча полезных ископаемых (8 процентов).

Всего за прошлый год зафиксировали 5,4 тысячи несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Это на 13 процентов меньше, чем годом ранее (было 6,1 тысячи).

Чаще всего причиной смерти становится падение с высоты (34 процента). От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента). 13 процентов происшествий связаны с падением, обрушением или обвалом материалов и предметов, а 12 — с транспортом.

Более чем к половине случаев (55 процентов) привели плохая организация труда, нарушение порядка и дисциплины и недостаточная подготовка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!