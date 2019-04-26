Фестиваль Bosco Fresh Fest объявил хедлайнеров

Восьмой фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest пройдет 29 июня в московском Дворце Пионеров на Воробьевых горах. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 26 апреля.

Хедлайнерами мероприятия станут британские артисты Джеймс Блейк и Рошин Мерфи. Приобрести билеты можно на сайте.

Блейк является постоянным резидентом на BBC Radio 1, а в январе у него вышел четвертый студийный альбом Assume Form, на котором есть совместные работы с Трэвисом Скоттом, André 3000 и Metro Boomin. 4 апреля певец выпустил клип на песню с последней пластинки Barefoot In The Park.

Рошин Мерфи — солистка трип-хоп-проекта Moloko. В 2005 году она начала сольную карьеру, записав электропоп-альбом Ruby Blue вместе с композитором Мэтью Хербертом. В 2018 году у артистки вышло четыре виниловых сингла.

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