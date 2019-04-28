Си Цзиньпина уличили в любви к «Игре престолов»

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр КНР Ли Кэцян — поклонники сериала «Игра престолов». Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам корреспондентов издания, на одной из встреч в Пекине Си удивил гостей и помощников, сказав: «Мы должны сделать так, чтобы мир, в котором мы живем, не скатился в беспорядочную войну семи королевств Вестероса», имея в виду ситуацию в мире «Игры престолов». Кроме того, источники издания сообщают, что Си и Ли смотрят особенную, укороченную версию сериала, поскольку из-за своего расписания не имеют времени посмотреть полноценную. «Мы называем ее бриллиантовой версией», — пояснил источник.

Материалы по теме Гибель и выживание Как умирали герои «Игры престолов» и почему не все доживут до финала

Си Цзиньпин редко рассказывает о своих хобби, однако известно, что он увлекается философией, историей, литературой, культурой, музыкой и спортом — об этом он предположительно рассказал на встрече со студентами американского университета в 2012 году. Среди его любимых фильмов, предположительно, «Крестный отец» и «Спасти рядового Райна». Во время этой же встречи, отвечая на вопрос одного из студентов о том, как ему удается совмещать работу и личную жизнь, Си ответил: «Миссия невыполнима».

В декабре 2018 года австралийские ученые проанализировали причины смерти 186 персонажей сериала «Игра престолов» и на основе этой информации определили, кто из героев имеет больше шансов остаться в живых. Оказалось, что прожить дольше могут женщины, персонажи знатного происхождения, а также те, кто перебегал от одних союзников к другим.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!