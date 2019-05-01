США предупредили Зеленского

Урегулирование конфликта в Донбассе путем отказа от части территорий в пользу России приведет к резкому ухудшению отношения украинских граждан к избранному президенту Владимиру Зеленскому, считает спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом дипломат заявил венгерскому медиа Valasz Online.

«Он, по сути, сказал обратное. Он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает процесс, который уже идет для этого», — заметил Волкер, предупредив, что в противном случае Зеленский очень быстро настроит соотечественников против себя.

По мнению посланника Белого дома, лучший путь к урегулированию конфликта — развитие предложения о направлении в Донбасс миротворческой миссии ООН, а также продолжение проводимых Киевом реформ. «Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает ли это Россия или нет, все равно нужно помогать Украине стать успешной и устойчивой страной», — подытожил американский дипломат.

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Зеленский после победы во втором туре президентских выборов заявил, что одной из его приоритетных задач на посту главы государства будет работа по прекращению конфликта в Донбассе. Для этого политик планирует, в частности, организовать с помощью журналистов и блогеров мощную информационную войну. В то же время в его команде считают, что разрешение конфликта возможно в случае согласия с Россией, но признают данный вариант неприемлемым для Киева.

Российское руководство после того, как Зеленский одержал победу на выборах, выразило желание обсудить с ним вопросы, связанные с минскими соглашениями и урегулированием конфликта в Донбассе, который продолжается с апреля 2014 года.

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