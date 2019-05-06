Российская авиация разбомбила боевиков на севере Сирии

Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по позициям боевиков в сирийских провинциях Хама, Алеппо и Идлиб на северо-западе страны, передает Al-Masdar News.

По словам источника издания в сирийских войсках, авиация нанесла удар по позициям группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») непосредственно перед наступлением на них правительственной Сирийской Арабской армии (САА).

Первые атаки обрушились на запад провинции Алеппо, затем самолеты ударили по военным объектам ХТШ южном Идлибе и на севере Хамы. Сообщается, что в качестве целей ВКС РФ в основном выбирают линии снабжения и склады вооружения, принадлежащие противнику.

Как сообщалось ранее, в апреле ВКС России нанесли больше авиаударов, чем за все предыдущие месяцы этого года. Это связано с тем, что в северо-западной части Сирии выросла активность боевиков ХТШ.

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