В Москве пройдет концерт группы IC3PEAK

В Москве выступит российский электронный дуэт IC3PEAK. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 12 мая на площадке «Главклуб Green Concert». Участники проекта Николай Костылев и Настя Креслина называют дуэт «аудиовизуальным», поэтому в рамках выступления группа представит не только свои песни, но и особый видеоряд, дополняющий и раскрывающий их.

Группа IC3PEAK была создана в 2013 году. В своем творчестве музыканты соединили поп-мотивы и современное искусство. Практически сразу творчество IC3PEAK привлекло зарубежных фанатов: дуэт часто выступает на крупных фестивалях, а также гастролирует по Европе, Южной Америке и США. В 2018 году группа выпустила альбом «Сказка» с песнями на социальные темы.

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