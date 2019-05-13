Россиянин перехитрил полицию и дважды осквернил здание областного правительства

Видео: t.me/bazabazon

Неизвестный вечером 12 мая бросил в дверь здания правительства Саратовской области коктейль Молотова, после чего скрылся. Как сообщает Telegram-канал Baza, огонь удалось быстро потушить.

Несколько месяцев назад это же здание разрисовал хулиган. Полиция установила рядом с правительством дополнительный пост на случай возвращения вандала. Безуспешно просидев в засаде долгое время, полицейские решили прекратить дежурство. Спустя неделю правонарушитель, а по мнению сотрудников МВД, это был один и тот же человек, вернулся.

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По данным издания «Четвертая власть», в настоящий момент полиция изучает собранные материалы, в числе которых видео с уличных камер и осколки бутылки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).

В начале марта двое злоумышленников забросали здание мэрии Красноярска коктейлями Молотова. Одному из задержанных назначили судебно-психологическую экспертизу, возбуждены два уголовных дела.

В октябре 2018 года в Новосибирске мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в окно Кировского районного отдела полиции. В результате была повреждена часть мебели и пол. Правонарушителем оказался подозреваемый в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

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