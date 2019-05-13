При поддержке Корпорации МСП дороги Краснодарского края оборудуют WIM-системами

Новосибирская компания «ИТС-Сибирь» (Новосибирск), системный интегратор проектов по разработке и внедрению интеллектуальных транспортных систем, получила в МСП Банке кредит на сумму 40 миллионов рублей в МСП Банке. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Корпорация МСП предоставила обеспечение по кредиту на сумму 28 миллионов рублей в рамках поддержки малых и средних предприятий, работающих в сфере инноваций и высоких технологий.

Средства будут направлены на создание, установку и ввод в эксплуатацию на дорогах Краснодарского края шести постов, оборудованных инновационными WIM-системами (Weight-in-Motion System) для измерения массы движущихся грузовых автомобилей.

WIM-системы способны взвешивать транспортные средства на скорости до 130 километров в час и определять как общую, так и поосную нагрузку с точностью до ±5 процентов. Эти комплексы также оперативно собирают и обрабатывают данные о габаритах, типе, скорости движения транспортного средства и обеспечивают фотофиксацию, в том числе номерных знаков.

По словам генерального директора компании «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко, использование современных технологий на отечественных дорогах позволяет как повысить уровень безопасности движения автотранспорта, так и снизить уровень износа дорожного полотна. «Финансовая поддержка Корпорации МСП и МСП Банка позволит компании оперативно запустить в эксплуатацию инновационные решения в текущем году, расширить производство и реализовать новые проекты в дальнейшем», — отметил он. Олег Сидоренко также добавил, что первые два из шести постов начнут свою работу в регионе уже во II квартале 2019 года».

