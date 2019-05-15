На фестивале «Усадьба Jazz» выступит Азилия Бэнкс

На шестнадцатом музыкальном фестивале «Усадьба Jazz» выступит рэперша Азилия Бэнкс. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Американская артистка обрела популярность после сингла «212», который вышел в 2011 году. На сегодняшний день у черно-белого клипа на эту песню более 170 миллионов просмотров на YouTube. В 2014 году исполнительница представила свой первый студийный альбом Broke With Expensive Taste.

Кроме Бэнкс, на сцене фестиваля появятся группы Black Eyed Peas и «Сплин», британский соул-певец Майкл Киванука, джазовая певица Caro Emerald, а также IYEOKA, Kovacs, Jamie Cullum, Eilenkrig Orchestra, Иван Дорн и Dhafer Youssef.

Мероприятие пройдет 22-23 июня в усадьбе «Коломенское». Билеты можно приобрести на сайте.

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