Мужчины с нестандартными телами снялись в белье во имя мужской красоты

Представители разных рас с нестандартными телами снялись в нижнем белье в бодипозитивной кампании сайта Manual, посвященному мужскому здоровью. Об этом сообщает Daily Mail.

Цель акции — разрушить стереотип об идеальном мужском теле, который до сих пор навязывает реклама. «Если вы посмотрите на мужчин в рекламе, то подумаете, что у всех есть шесть кубиков, густая щетина и вечный загар. Это абсолютная ложь и не является показателем мужественности», — рассказал о проекте соучредитель Manual Джордж Поллис.

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Среди принявших участие в кампании — первый британец, ставший плюс-сайз моделью в своей стране. «Мне говорили, что все мужчины должны выглядеть определенным образом, у них должна быть рельефная грудь и каменный пресс. Все это вредило моей психике. Все мои товарищи были стройнее меня, и все были в хорошей форме. Я был самым большим парнем в классе, я чувствовал себя подавленным и думал: неужели я должен так выглядеть? — признался 26-летний Уиттекер. — Но нет такого термина, как идеальное тело. Его просто не существует, все тела по-своему уникальны».

В кампании также снялись мужчина, серьезно пострадавший в автокатастрофе, трансгендер, мужчина с витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») и другие активисты.

В марте 2018 года тучные мужчины-модели сняли пародию на рекламную кампанию бренда Calvin Klein, чтобы бросить вызов общественным стереотипам о красоте мужского тела. Акцию организовал популярная в Instagram plus-size модель Дарнел Грамм и его коллеги.

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