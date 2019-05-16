Мать попыталась задержать самолет ради застрявшей в магазинах дочери

dailymail.co.uk

Пассажирка авиакомпании Spring Airlines попыталась отложить взлет самолета ради дочери, которая опаздывала на рейс из-за того, что совершала покупки в аэропорту. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел на борту лайнера, находившегося в аэропорту Бангкока (Таиланд) и готовившегося к вылету в китайский Шанхай. Женщина пыталась помешать бортпроводникам закрыть дверь судна, заявив, что ее дочь все еще гуляет по магазинам.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как недовольная азиатка сидит в телетрапе перед входом в самолет и беседует с бортпроводником, в то время как остальные пассажиры напряженно наблюдают за происходящим.

Туристка утверждала, что ее дочь уже вызвала полицию аэропорта и потребовала, чтобы они задержали для нее рейс. В результате обе пассажирки отказались от перелета, а вылет судна со 160 пассажирами был задержан на полчаса.

После инцидента пользователи сети призвали авиакомпанию заносить в черный список клиентов, позволяющих себе подобное поведение.

В марте пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту самолета. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Air Canada, следовавшем из Ванкувера в Торонто. После того как один из пассажиров узнал, что ему не смогут подать рыбу, он вышел из себя.

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