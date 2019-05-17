Авиакомпания нашла способ избавить пассажиров от соседей

Ирландская авиакомпания Aer Lingus разрешила пассажирам выкупать два соседних места в самолете на одно имя. Об этом сообщает The Sun.

Для состоятельных путешественников, которым важно личное пространство, в Aer Lingus запустили программу под названием AerSpace.

По информации издания, билет «делюкс» означает, что путешественнику не придется «бороться» с попутчиками за подлокотник и за место в отделении для ручной клади самолета. В стоимость также входит доступ в лаунж-зоны аэропорта, внеочередное прохождение зоны таможенного контроля, право первым зайти на борт самолета и получать освежающие напитки во время перелета.

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Билет «делюкс» стоит в четыре раза дороже обычного. Например, перелет на двух местах из Лондона в Дублин обойдется в 165 фунтов стерлингов (около 14 тысяч рублей), в то время как его стандартная цена — 40 фунтов (три тысячи рублей).

Первый рейс, на который можно забронировать такой билет, состоится 1 сентября 2019 года.

В апреле 2018-го итальянский производитель кресел Aviointeriors разработал дизайн стоячих мест, чтобы повысить вместимость самолетов на 20 процентов. По мнению производителя, сиденья такого типа изобретены для обеспечения «ультравысокой плотности» в салоне и позволят сузить расстояние между рядами. Таким образом, стоячие кресла идеально подойдут для коротких перелетов и повысят доход авиакомпаний.

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