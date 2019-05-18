Хоккеист сборной Канады забил на чемпионате мира броском между ногами

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Хоккеист сборной Канады Энтони Манта забил в ворота немцев на чемпионате мира броском между ногами. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Международной федерацией хоккея (IIHF).

По ходу третьего периода Манта совершил перехват в зоне немецкой команды, вышел один на один с голкипером и отправил шайбу в дальний угол, проведя клюшку между ногами во время броска.

Манта оформил дубль, канадцы одержали победу со счетом 8:1. После пяти туров «кленовые листья» занимают второе место в таблице группы А, уступая только финнам.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии. Турнир продлится до 26 мая.

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