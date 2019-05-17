Хоккеист сборной России назвал дебилами расслабляющиеся после 10:0 команды

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу команды над итальянцами со счетом 10:0 на чемпионате мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Кузнецов заявил, что команду не могли расслабить два выходных после матча с командой Италии. «Если ты дебил, то тебя расслабит, а если ты умный человек, то ничего не расслабит», — отметил он.

Хоккеист рассказал, что положительно провел выходной день, и он оказался очень полезен для команды. «Посмотрим, как будет дальше. Цена ошибки сразу возрастает. Наверное, хочется побольше таких игр, как матч против сборной Чехии», — добавил Кузнецов.

15 мая сборная России разгромила итальянцев со счетом 10:0. Победа стала самой крупной в истории отечественной команды.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы B с 12 очками. На втором месте располагаются швейцарцы. Россияне опережают их по дополнительным показателям. Следующие матчи команда проведет против Латвии (18 мая) и Швейцарии (19 мая).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!