Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сумму взыскивают судебные приставы. Уголовные дела обоих офицеров рассматривались в закрытом режиме, по информации газеты, оба признали свою вину.

Сопин возместил свою часть ущерба, но не оплатил судебные издержки, а Мартемьянов до сих пор должен пять миллионов. Уточняется, что он — инвалид третьей группы на пенсии и к тому же имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.

Авария произошла в 2016 году во время учений в Балтийском море. Всплывая, «Краснодар» столкнулся с иностранным судном, после чего его отправили на ремонт. «Коммерсантъ» уточняет, что судно нарушило границу района, где проводились учения, несмотря на предупреждения военных. В результате столкновения у подлодки был сломан перескоп, а корабль практически не пострадал. Восстановительные работы «Краснодара» проводились в два этапа.

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