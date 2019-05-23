Арендатора осудили за пожар в казанском ТЦ «Адмирал» с 19 погибшими

Кировский районный суд города Казани огласил приговор по делу о пожаре в местном торговом центре «Адмирал», который произошел в марте 2015 года. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает ТАСС.

Генеральный директор компании «Заря» (арендатора ТЦ «Адмирал») Гусейн Гахраманов по решению суда приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Как отмечает портал «Реальное Время», Гахраманова осудили по четырем статьям УК РФ: 315 («Злостное неисполнение решения суда»), 238 («Проведение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей с тяжкими последствиями») и 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Он также осужден по части 1 статьи 199 («Уклонение от уплаты налогов»).

Гахраманов был взят под стражу вскоре после ЧП в рамках уголовного дела о пожаре. 20 марта 2015 года, выступая в Верховном суде Татарстана, он признал свою вину.

Пожар в казанском ТЦ «Адмирал» произошел 11 марта, площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров, общая площадь обрушения здания торгового центра — 12 тысяч квадратных метров. Погибли 19 человек, более 60 пострадали.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет России (СКР), причиной пожара в ТЦ «Адмирал» стало то, что «здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности».

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