Трамп назвал бывшего главу Госдепа тупым

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона глупцом. Соответствующая запись размещена в Twitter главы государства.

«Тупой как камень, Рекс Тиллерсон, совершенно не готовый к работе госсекретарем, придумал небылицу (он был уволен): якобы Владимир Путин был готов к встрече в немецком Гамбурге лучше, чем я. Не думаю, что Путин согласился бы! Вы только посмотрите на состояние дел в США!» — написал Трамп.

Ранее 23 мая CNN со ссылкой на источник объявил: Тиллерсон рассказал законодателям, что Путин действительно был готов к встрече лучше Трампа, что привело к неудобной ситуации для сопровождающих американского президента. По словам бывшего госсекретаря, он якобы руководствовался «американскими ценностями» свободы и демократии, но сказать то же самое о президенте он не может.

13 марта 2018 года Трамп отправил Тиллерсона в отставку. Новым главой Госдепартамента он предложил назначить главу ЦРУ Майка Помпео. Его кандидатура впоследствии была подтверждена сенатом.

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