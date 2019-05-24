Растопившие толстый лед Иртыша зловонные стоки признали ливневыми водами

Прокуратура Тобольска Тюменской области назвала канализационные стоки, которые в начале 2019 года растопили полуметровый лед Иртыша, ливневыми водами. Об этом сообщает Znak.

Издание пишет, что нечистоты стекали в Иртыш около двух недель. Лед в этом месте, в районе улицы Ремезова, растаял, образовалась полынья, а после новогодних праздников на нижнем участке реки всплыла дохлая рыба. По словам рыбаков, вода имела черный цвет и сильный запах канализации.

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После публикации в СМИ материала о случившемся на реку прибыли сотрудники тобольской прокуратуры, местного отдела Роспотребнадзора и Росприроднадзора и коммунальщики. Специалисты взяли пробы и исследовали место, откуда текла зловонная жидкость — гаражный кооператив.

В ходе проверки прокуратура установила, что в Иртыш по муниципальной ливневке с дорог поступают сточные воды. Общественники с этим решением не согласились. По их словам, жидкость имела слишком резкий запах. Кроме того, в середине зимы при сильных морозах с проезжей части ничего течь не могло.

В январе жители села Большое Баландино (Челябинская область) оказались отрезаны от своих придомовых построек после оледенения, вызванного разливом фекальных вод. Причиной разлива стала устаревшая инфраструктура: выгребная яма, которую используют 17 семей из многоквартирного двухэтажного дома, была сделана более 30 лет назад.

В августе 2016 года сообщалось о выбросе сточных вод в Москву-реку в Красногорском районе Подмосковья. Несмотря на то что водоем приобрел мутно-коричневый оттенок, Роспотребнадзор призвал жителей не паниковать.

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