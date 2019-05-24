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«АПИР-Проект» дополнительно привлечет 6 миллионов рублей на площадке StartTrack

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Компания «АПИР-Проект», среди проектировочных и общестроительных работ которой подземные хранилища ГОХРАНа, здание аэровокзального комплекса «Домодедово» и ЦОДД Правительства Москвы, разместила на краудинвестинговой площадке StartTrack предложение о привлечении инвестиций на сумму в шесть миллионов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». В 2018 году «АПИР-Проект» уже привлек с помощью StartTrack более 15 миллионов рублей.

Предыдущий раунд инвестирования привлекался для исполнения крупного контракта с ГОХРАНом России. Как сообщил генеральный директор «АПИР-Проект» Андрей Щодро, компания своевременно выполняет обязательства перед инвесторами — возвращает заемные средства и выплачивает доходность. В настоящее время компания планирует привлечь шесть миллионов рублей на проведение работ в Москве: благоустройство сквера на улице Фестивальная и проектирование и строительство здания поликлиники на улице Напрудной.

«Накопленный опыт позволяет нам успешно претворять в жизнь проекты по благоустройству города Москвы, проектированию и строительству жилых и инфраструктурных объектов. Увеличение контрактной базы требует дополнительного финансирования, и краудинвестинг стал для нас настоящим открытием с точки зрения скорости получения инвестиций и удобства обслуживания долга», — рассказал Щодро. По его словам, компания рассчитывает продолжить сотрудничество с частными инвесторами в течение ближайших лет. Выручка компании «АПИР-Проект» за 2018 год составила 399 миллионов рублей.

Компания «АПИР-Проект» входит в группу компаний «АПИР», которая с 2010 года оказывает услуги по архитектурному, строительному и инженерному проектированию, прохождению экспертизы и общестроительным работам. Группа занималась проектированием, реконструкцией и строительными работами на таких объектах, как подземные хранилища ГОХРАНа, здание аэровокзального комплекса «Домодедово», ЦОДД правительства Москвы, штаб-квартира «Ростелеком», Даниловский рынок, выполняла проект по освещению Балашихи, Серпухова и развязки на пересечении Новорижского шоссе с МКАД.

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