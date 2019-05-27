Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба

Православный предприниматель, бывший миллионер Герман Стерлигов предложил казнить учеников владивостокской школы №74, устроивших БДСМ-флешмоб. В эфире программы «Место встречи» на НТВ он заявил, что действия школьников приравниваются к педерастии, за которую в настоящем христианском государстве, по его мнению, должны убивать. Фрагмент эфира доступен в Twitter-аккаунте канала.

«Я христианин и поэтому считаю, что они заслуживают смерти. Никакого ограничения по возрасту для наказания за педерастию нет. А это пропаганда педерастии», — уточнил он после возмущения ведущего, посчитавшего предлагаемую им меру чрезмерной.

«Кто защищает и пропагандирует педерастию — тот педераст», — заключил бизнесмен. Ведущий заметил, что старшеклассники лишь копировали ролики, которые видели на YouTube. «Вот поэтому они заслуживают смерти», — был непреклонен гость студии.

Стерлигов заявил, что Россия — «совершенно безбожная страна», где за БДСМ-шоу казнить детей не станут, и предложил альтернативу — повсеместно отключить электричество. «Причем сделать это в мировом масштабе, чтобы наши, и не только наши, спецслужбы занялись бы, наконец, делом и спасли человечество от неминуемой гибели», — посчитал предприниматель.

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Стерлигов известен непримиримой позицией по отношению к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В сети его магазинов установлены гомофобные таблички «Пидарасам вход запрещен». В октябре 2017 года из его кировского магазина уволили продавщицу, угостившую квасом гея.

24 мая одиннадцатиклассники владивостокской школы в откровенных костюмах станцевали на крыльце и в актовом зале учебного заведения. Некоторые из них были в образе зайцев с заклеенными скотчем сосками, одна девочка надела полицейскую форму. Публикация видеозаписи в сети спровоцировала скандал.

Полиция проводит проверку, личности учеников и их родителей уже установлены. В департаменте образования Приморского края сказали, что считают произошедшее недопустимым. Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном. Сами выпускники заявили, что все «осознали», и «попросили прощения». Директор отметила, что «не держит на них зла».

За школьников вступилась Ксения Собчак, а также сотни посторонних людей, подписавших петицию в их защиту на Change.org.

Школьники во Владивостоке устроили БДСМ-флешмоб накануне последнего звонка youtube / newsvlru

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