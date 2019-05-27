Россия передумала строить самолеты вместе с Украиной

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) решила закрыть совместное предприятие с украинским концерном «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел. Соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Москвы.

В карточке не уточняются исковые требования, поскольку дело еще не принято к производству. В ОАК рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК, что поводом для разбирательства стало намерение закрыть совместное предприятие с «Антоновым», созданное 10 лет назад, — «ОАК-Антонов».

По заверению российской корпорации, украинская сторона уже долгое время не принимает участия в деятельности компании, поэтому ее следует ликвидировать.

ОАК собирается через суд «вывести украинцев как сторону» и ликвидировать совместную компанию самостоятельно.

«ОАК-Антонов» была создана на базе управляющей компании «ОАК-Гражданские самолеты» в 2011 году. Через четыре года Киев издал распоряжение о выходе из СП, однако практических шагов для этого предпринято не было.

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