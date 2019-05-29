Россия запуталась в «Антоновых»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский концерн «Антонов», ликвидированный еще в 2017 году. Сейчас на Украине предприятие с тем же названием находится в составе государственного «Укроборонпрома». Об этом говорится в группе «Антонова» в Facebook.

«ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подало иск именно на государственный авиастроительный концерн "Антонов", а не на государственное предприятие "АНТОНОВ"», — заявили в компании.

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Там отметили, что ликвидированный два года назад концерн не отвечает по обязательствам участников, а участники не отвечают по обязательствам концерна.

27 мая стало известно, что ОАК решила закрыть совместное с украинским «Антоновым» предприятие и подала соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы. По заверению российской корпорации, украинская сторона уже долгое время не принимает участия в деятельности компании, поэтому ее следует ликвидировать.

«ОАК-Антонов» создана на базе управляющей компании «ОАК-Гражданские самолеты» в 2011 году. Через четыре года Киев издал распоряжение о выходе из совместного предприятия, однако практических шагов для этого предпринято не было.

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