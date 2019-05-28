The Chemical Brothers представят девятый альбом в Москве

Британский электронный дуэт The Chemical Brothers выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 7 июня на площадке «ВТБ Арена». Музыканты представят масштабное визуальное шоу, спродюсированное художниками Адамом Смитом и Маркусом Ляллом, а также презентуют свой новый альбом No Geography, вышедший 12 апреля.

Дуэт, состоящий из Тома Роулендса и Эда Саймонса, был создан в 1991 году. За свою карьеры коллектив получил четыре премии «Грэмми», выпустил девять пластинок и более 20-ти клипов. The Chemical Brothers работали с такими артистами, как Q-Tip, The Flaming Lips и Beck. Кроме того, они играли на многих крупных фестивалях, включая Glastonbury, Fuji Rock, Reading, HFStival, и Leeds Festival.

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