Пилот посадил самый большой авиалайнер с разбитым стеклом и носом

Командир воздушного судна авиакомпании China Southern Airlines успешно посадил самолет с разбитым стеклом и носом. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел с крупнейшим лайнером в мире Airbus A380-800, следовавшим из Гуанчжоу в Пекин. При подлете к месту назначения самолет столкнулся с плохими погодными условиями, попав под град, в результате чего получил серьезные повреждения.
На снимках, появившихся в сети, видно раскрошившееся лобовое стекло и сильно поврежденную носовую часть лайнера. Пассажиры сравнили турбулентность во время этой посадки с американскими горками.
Тем не менее пилоту Хе Сянхан, который имеет более 15 тысяч часов налета, удалось успешно посадить самолет в аэропорту Пекина.
Отмечается, что в этот день аэропорт отменил 25 процентов рейсов из-за плохих метеоусловий.
В мае 2018 года пилот китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в Китае после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Пилот Лю Чунцзянь сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе.