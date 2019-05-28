Пилот посадил самый большой авиалайнер с разбитым стеклом и носом

Командир воздушного судна авиакомпании China Southern Airlines успешно посадил самолет с разбитым стеклом и носом. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел с крупнейшим лайнером в мире Airbus A380-800, следовавшим из Гуанчжоу в Пекин. При подлете к месту назначения самолет столкнулся с плохими погодными условиями, попав под град, в результате чего получил серьезные повреждения.

На снимках, появившихся в сети, видно раскрошившееся лобовое стекло и сильно поврежденную носовую часть лайнера. Пассажиры сравнили турбулентность во время этой посадки с американскими горками.

Материалы по теме Мама, я аэрофоб Как справиться со страхом перед полетами

Тем не менее пилоту Хе Сянхан, который имеет более 15 тысяч часов налета, удалось успешно посадить самолет в аэропорту Пекина.

Отмечается, что в этот день аэропорт отменил 25 процентов рейсов из-за плохих метеоусловий.

В мае 2018 года пилот китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в Китае после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Пилот Лю Чунцзянь сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!