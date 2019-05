Известная телеведущая призналась в домогательствах отчима

Американская телеведущая и комик Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) рассказала, что в детстве ее домогался отчим. Она впервые поделилась этой историей со зрителями на съемках шоу Дэвида Леттермана (David Letterman) My Next Guest Needs No Introduction («Мой следующий гость не нуждается в представлении»). Передача выйдет в эфир 31 мая, но ее подробности стали известны изданию Entertainment Weekly до выхода.

По словам Дедженерес, когда она была подростком, ее мать вышла замуж, и вскоре после этого у нее обнаружили рак груди. Отчим использовал болезнь жены как предлог потрогать грудь падчерицы. «Когда мамы не было в городе, он сказал, что нащупал уплотнение у нее в молочных железах, и теперь ему нужно потрогать мои, потому что он не хочет зря ее расстраивать», — рассказала ведущая. По ее собственному признанию, в том возрасте она еще не понимала, что у женщин разная грудь, поэтому позволила отчиму дотронуться до себя, однако через некоторое время его действия повторились.

Когда мужчина в очередной раз пришел к Дедженерес, она не пустила его в комнату и убежала через окно, потому что боялась, что он может ее изнасиловать. По словам ведущей, она несколько лет не рассказывала матери о случившемся, так как не хотела разрушить ее счастье. Когда Дедженерес наконец призналась, мать не поверила ей. Женщина приняла сторону дочери только спустя 18 лет, после развода с мужем.

Дедженерес добавила, что сожалеет о том, что так долго молчала о произошедшем, и надеется, что ее история поможет другим жертвам насилия найти в себе смелость высказаться. «Женщины часто чувствуют себя недостойными, боятся высказаться, боятся отказать. Это единственная причина, по которой об этом стоит говорить», — заключила она.

Дедженерес — американская телеведущая, актриса и комик. Ее собственный проект «Шоу Эллен Дедженерес», куда часто приходят известные гости, выходит в эфир с 2003 года по настоящее время. Дедженерес получила 11 премий «Эмми» и вела две церемонии «Оскар».

