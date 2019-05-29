Российским школам устроят масштабную проверку

Генпрокуратура проведет комплексную проверку российских школ, в ходе которой оценит уровень безопасности, качество питания и профилактику правонарушений. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Чайка, передает «Интерфакс».

В Генпрокуратуре считают проблемой большое количество школ, в которых нет системы видеонаблюления, квалифицированных охранников и пропускного режима, необходимых для предупреждения ЧС. В этой связи генпрокурор отметил, что «в ряде случаев указанные нарушения обусловлены недостаточным финансированием, ненадлежащим контролем со стороны должностных лиц».

По его словам, в прошлом году в ходе аналогичной проверки было выявлено 56 тысяч нарушений, для устранения которых внесли 18 тысяч представлений. «Много лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности», — добавил Чайка.

Ранее сообщалось об ученике школы №4 Вольска (Саратовская область), который топором нанес черепно-мозговую травму девочке. Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации. Нападавший подросток задержан. Перед нападением школьник написал манифест. В нем он пожаловался на суицидальные мысли и сообщил о «попытке сделать что-то полезное, хоть и убийствами».

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