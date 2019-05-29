Задержан гендиректор крупнейшего в России добытчика урана

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского» Александра Глотова. Об этом в среду, 29 мая, сообщается на сайте управления МВД по региону.

Глотову вменяется часть 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Также в отношении одного из депутатов районного совета возбуждено уголовное дело по параграфу «б» части 4 статьи 291 («Дача взятки в крупном размере») УК РФ. Оба мужчины задержаны на 48 часов. В ближайшее время для них будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков дома и на работе одного из подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 11 миллионов рублей, а также иностранную валюту и материалы, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов дела.

По данным следствия, в 2017 году директор фирмы и гендиректор горнодобывающего предприятия заключили договор на поставку питания для работников. За победу при проведении тендера и заключение этого соглашения Глотов потребовал ежемесячно выплачивать ему сумму в размере 500 тысяч рублей. Предварительно установлено, что за полтора года он получил восемь миллионов рублей.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, вторым задержанным является депутат совета города Краснокаменск Забайкальского края и директор фирмы «Аргуньсервистранс» Орхан Пашаев.

ППГХО — самое крупное уранодобывающее предприятие в России, расположенное в городе Краснокаменск Забайкальского края. Оно входит в урановый холдинг «Атомредметзолото». В 2018 году предприятие начало строить новый урановый рудник для освоения Жерлового и Аргунского месторождений.

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