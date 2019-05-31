Россиянам предложили комплект Aston Martin за 762 миллиона рублей

Россиянам предложили юбилейный комплект Aston Martin DBZ Centenary Collection стоимостью 762 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Машины будут поставляться клиентам отдельно: DB4 Zagato Continuation — в четвертом квартале 2019 года, а DBS GT Zagato — в четвертом квартале 2020-го.
DB4 Zagato максимально приближен к оригинальной машине середины XX века. Его кузов сделан из тонких листов алюминия, которые подгоняются вручную. Автомобиль оснащен 6-цилиндровым двигателем мощностью 385 лошадиных сил.
DBS GT Zagato создан на основе показанного в июне 2018 года Aston Martin DBS Superleggera. Спорткар оснащен 12-цилиндровым двигателем мощностью 725 лошадиных сил.
В комплект входят два спорткара: реплика модели 1960-х годов DB4 Zagato Continuation и современное купе DBS GT Zagato. Всего будет выпущено 19 комплектов, посвященных 100-летию кузовного ателье Zagato, которое сотрудничало с Aston Martin последние 60 лет.
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