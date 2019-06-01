Иностранцы снова пожаловались на российские суды

Российский филиал итальянского банка Intesa направил в Верховный суд и Следственный комитет жалобу на действие судов Краснодарского края, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По мнению кредитной организации, они выносят предвзятые решения.

В письме говорится, что банк неоднократно сталкивался с необъективностью судей во время разбирательств с недобросовестными контрагентами. При этом, подчеркивает кредитная организация, общая квалификация краснодарских судей позволяет им выносить законные и справедливые решения.

В обращении приводится пример двух процессов, поражение в которых обошлось Intesa в 50 миллионов рублей. В результате банк будет вынужден пересмотреть условия инвестирования в регионе: повысить ставки и снизить максимальные объемы кредитов.

Ранее в правоохранительные органы обратились несколько иностранных автопроизводителей, среди которых Mercedes и Kia. Они также пожаловались на суды Краснодарского края, которые, по их мнению, принимают заведомо необъективные решения в спорах с покупателями. Истцы жалуются на заводской брак и получают компенсации в несколько раз выше рыночной стоимости машин.

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