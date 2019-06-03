В Москве выступит группа Muse

Британская рок-группа Muse даст концерт в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыканты выступят 15 июня на стадионе «Лужники». Билеты можно приобрести на сайте.

5 ноября 2018 года коллектив объявил о мировом турне в поддержку альбома Simulation Theory, вышедшего четырьмя днями позднее и ставшего восьмой студийной пластинкой артистов. Их предыдущий релиз Drones был выпущен в июне 2015 года и возглавил хит-парады в 21-й стране мира, а также получил музыкальную премию «Грэмми».

С момента образования в 1994 году Muse продали более 20 миллионов копий пластинок по всему миру. Группа была восемь раз номинирована в Brit Awards, дважды одержав победу.

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