В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки.

По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей. Необходимость введения сбора они обосновали вредным воздействием табачного дыма на окружающую среду.

Инициативу уже одобрил Минздрав. Там отметили, что выбрасываемые в неположенных местах окурки создают около 680 миллионов тонн мусора ежегодно. Также в атмосферу поступает более семи тысяч токсичных химических веществ.

Окончательное решение о введении сбора будут принимать Минприроды и Минфин. Ранее Минприроды уже отклоняло похожее предложение, обосновывая это нежеланием облагать производителей сигарет двойной налоговой нагрузкой.

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