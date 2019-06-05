Женщина нашла геккона в упаковке с малиной

В Великобритании посетители сетевого супермаркета Sainsbury's обнаружили в пластиковой упаковке с малиной живого геккона. Об этом пишет таблоид The Sun.

Лаура Джонсон (Laura Johnson) увидела, как покупатель берет пачку малины, внутри которой сидит ящерица. Женщина испугалась, что геккона могут выбросить, и сообщила о находке работнику магазина. Тот передал пресмыкающееся в благотворительную организацию RSPCA (Королевское общество защиты животных от жестокого обращения).

«Мне остается только надеяться, что геккон не пострадал», — говорит Джонсон.

Sainsbury's проводит внутреннее расследование и выясняет, как ящерица попала в их продукцию.

Гекконы — семейство небольших ящериц, обитающих в тропиках и субтропиках. Их лапы покрыты микроскопическими волосками, которые сцепляются с опорной поверхностью и позволяют гекконам перемещаться по стенам и потолку. Как и многие другие виды ящериц, они отбрасывают часть хвоста при опасности.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании нашла геккона в пакете с брокколи, который она приобрела в одном из крупных супермаркетов. Женщина обнаружила ящерицу, когда пришла домой и открыла упаковку с овощами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!