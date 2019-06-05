Пленарное заседание ПМЭФ-2019 пройдет 7 июня

Пленарное заседание, на котором выступят президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, станет центральным событием Петербургского международного экономического форума. Также в заседании примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ключевая тема Форума в этом году сформулирована так: «Формируя повестку устойчивого развития». Трансформация международных экономических объединений, растущее социальное неравенство, нестабильные торговые и политические отношения продолжают оказывать влияние на мировую экономику. В связи с этим вопросы текущего состояния и перспектив устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны.

Вопросы устойчивого развития важны также с точки зрения сохранения окружающей среды, рациональной эксплуатации природных ресурсов, удовлетворения текущих потребностей без ущерба для будущих поколений.

Петербургский международный экономический форум пройдет 6-8 июня 2019 года.