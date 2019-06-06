Маршрут российских императоров откроют в Подмосковье

Жители и гости Подмосковья смогут проехать по маршруту российских императоров. Соглашение о реализации проекта «Государева дорога» подписал губернатор Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Здесь сохранились красивейшие путевые дворцы, предназначенные для членов императорской фамилии, а также старинные усадьбы», — отметили в пресс-службе областного правительства.

В рамках проекта единым маршрутом свяжут исторические места Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. В регионе маршрут пройдет по территории Клина, Солнечногорска, имению Середниково, усадьбы Шахматово.

Проект планируется реализовать к 2020 году. «Государева дорога» также включает такие города, как Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Крестцы, Новгород Великий.