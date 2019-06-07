Россиянин пережил удар молнии и объяснил это крестиком на груди

Дорожный строитель Николай Тюкин почти не пострадал после удара в него молнии на трассе под Пензой. Сам он считает, что его спас нательный крест, который «отвел молнию поверх тела», сообщает РИА Новости.

Мужчина рассказал агентству, что в день инцидента работал с коллегами на дороге. Ближе к 15.00 по мск начала собираться гроза, и они собрались спрятаться от дождя в рабочем автобусе. По пути к нему в Тюкина и ударила молния.

«Люди ко мне подошли, они увидели след от крестика, начали искать вокруг меня, но ни цепочки, ни креста, ни всех металлических застежек с моей одежды — все это разлетелось и пропало. Одежду разорвало в клочья, и она обгорела», — указал он.

Дорожник признался, что не помнит случившегося, не видел даже яркой вспышки. Он очнулся уже на подъезде к больнице в машине скорой помощи. Врачи поместили его в реанимацию, где тот провел два дня. Потом его перевели в общую палату, поскольку никаких повреждений внутренних органов у него не было — удар пришелся в затылок.

По его словам, смерти он избежал благодаря цепочке с крестиком на шее — так сказал ему его родственник-электрик. «Молния зашла не внутрь тела, то есть не затронула органы, а по цепочке с крестиком поверх тела пошла», — объяснил Тюкин, который 6 июня отпраздновал свой 30-й день рождения.

Он добавил, что после удара от цепочки и крестика на груди остался белый след, также отметины остались на правой ноге и стопе. Никаких других повреждений у него нет.

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