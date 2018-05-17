Молния убила строителя в Липецке

В двух рабочих, находящихся на крыше строящегося дома в Липецке, ударила молния. Один из них погиб на месте, второй госпитализирован, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Липецкой области.

По словам представителя СК Юлии Кузнецовой, сотрудники строительной организации выполняли монтажные работы на строящемся объекте по улице Свиридова.

56-летний монтажник скончался, а его 30-летний коллега госпитализирован в больницу. Об инциденте рассказали очевидцы, находящиеся на стройке. На месте происшествия работают следователи, начата доследственная проверка.

Отмечается, что инцидент произошел еще до дождя. Ранее спасатели предупреждали, что в области ожидается гроза с порывами ветра до 16 метров в секунду.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!