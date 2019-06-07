«Роснефть» и Samsung Electronics договорились о сотрудничестве в сфере инноваций

Компания «Роснефть», Samsung Electronics и ИК «СИБИНТЕК» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций и развития цифровых технологий. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Документ определяет основные направления сотрудничества при реализации совместных проектов с использованием технологий Samsung. Стороны намерены развивать информационные системы НК «Роснефть» и повышать корпоративную мобильность.

Цифровая трансформация бизнеса является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». В компании уверены, что внедрение передовых цифровых технологий позволяют повышать эффективность реализации проектов во всех сегментах производственной деятельности.

