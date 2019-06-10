Реклама подержанного гроба озадачила пользователей сети

Объявление о поиске покупателя для подержанного гроба привело в замешательство пользователей сети. Об этом пишет News24 со ссылкой на посты продавца в соцсетях.

Юзер Twitter с ником Msanele112, который опубликовал объявление, писал, что это не шутка: цена бывшего в употреблении товара составляет 12 тысяч южноафриканских рэндов (около 52 тысяч рублей). Запись с аналогичным содержанием он разместил в Facebook.

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Больше всего комментаторов интересовал вопрос, кому гроб принадлежал до этого. Один из пользователей в шутку написал, что раньше в нем был похоронен Иисус, а другой предположил, что из такого объявления вышла бы неплохая реклама к Пасхе.

По словам эксперта в сфере ритуальных услуг, с которым поговорили журналисты, этот пост мог оказаться не шуточным. «В Южной Африке гробы часто подменяют без ведома семьи усопшего. Например, гроб, использовавшийся для человека, которого потом кремировали, могут затем выставить как новый», — объяснил он.

Ранее пользователей сети возмутили пляски на похоронах в Таиланде. Юные девушки исполнили современный танец под клубную музыку, доносящуюся из стоящей рядом машины.

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