Проверку водителей на опьянение захотели дополнить

Министерство внутренних дел предложило дополнить процедуру выявления у водителей алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Интерфакс».
Вместе с основным тестом предлагается также проводить экспресс-анализ слюны. По мнению министерства, его результаты помогут более точно оценить состояние водителя и стать дополнительным доказательством в случае нарушения.
Кроме того, введение дополнительной проверки поможет «минимизировать субъективный подход сотрудников полиции» при оценке состояния водителей и уменьшить число спорных ситуаций, подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что отказ от процедуры не повлечет за собой наступление каких-либо правовых последствий.
В мае Госдума приняла поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие наказание для пьяных водителей, виновных в гибели людей в ДТП. В случае гибели одного человека предлагается наказывать сроком не до 7, а до 12 лет, при гибели двух и более лиц — до 15 лет лишения свободы.